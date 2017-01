Robbie Williams n’a jamais caché adorer faire la fête. Mais à 42 ans, l’interprète de « Party Like A Russian » s’est calmé. Après être sorti de cure de désintoxication, le chanteur a avoué qu’il aurait pu perdre sa vie à cause de son style de vie.

Dans les années 90, Robbie était un grand fêtard. Il ne faisait que sortir et buvait beaucoup. Il testait ses « limites » mais il a dû en payer les conséquences par la suite. Il a expliqué : « Je suis vraiment heureux de ce que j’ai fait, quand je l’ai fait, c’était l’expérience de toute une vie, pour laquelle j’ai payé à la fin, presque avec ma vie. […] J’allais plus loin que tout le monde autour de moi. Je testais mes limites, avant de mourir ou d’aller en rehab. Je suis allé en rehab et je me suis soigné. » Robbie, qui a maintenant deux enfants, Teddy (4 ans) et Charlton (2 ans) avec sa femme Ayda Field, avoue qu’il ne pourrait plus retourner en arrière. Il se sent mieux et « libre ». Il a déclaré : « Je ne peux pas avoir de gueule de bois, ou avoir des hauts et des bas. J’adore ma femme, j’adore mes enfants, et je dois être là pour eux mentalement et physiquement. »