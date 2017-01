Comme chaque année, la soirée des Grammy Awards soulève de nombreuses controverses. Certains artistes ont donc décidé de boycotter la cérémonie. Kanye West ne nous honorera pas de sa présence ce 12 février, tout comme Justin Bieber, et Drake qui est actuellement en tournée en Europe. Si Justin estime que la cérémonie n’est pas assez « représentative » de l’industrie musicale, Kanye veut protester contre le racisme. La diversité culturelle n’est toujours pas assez représentée, selon lui. L’interprète de « Famous », qui est nominé huit fois cette année, en a assez de perdre face à des « chanteurs blancs ». Alors qu’il devait partager la scène avec Beyoncé et bien d’autres, le mari de Kim Kardashian semble ne pas vouloir vivre une nouvelle défaite, et préfère ne pas venir. Comme Justin Bieber, il pense que la cérémonie des Grammy Awards est totalement « dépassée ».

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.