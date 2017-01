Kit Harrington alias John Snow dans la série à succès « Game of Thrones » n’a rien en commun avec celui qu’il incarne à l’écran. Si Jon Snow était réticent à l’idée de perdre sa virginité avec la sauvageonne Ygritte, Kit lui s’est dépêché de jeter sa gourme pour se « débarrasser de son fardeau ».

Il a raconté : « C’était un truc typique d’adolescent, ça s’est fait à une fête. J’étais probablement trop jeune. » Et quand on lui a demandé si par « trop jeune » il voulait dire 13 ans, le beau gosse britannique a répondu « pas loin ».

Avant d’ajouter : « La fille et moi en avions envie. Soit on veut s’y accrocher et faire les choses bien. Soit on est trop jeune et on décide de se débarrasser de son fardeau. »