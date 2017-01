Alors qu’elle se produira pendant la mi-temps du SuperBowl américain, ce dimanche 5 février, Lady Gaga a tout prévu pour le show et compte annoncer une bonne nouvelle à ses « monsters ». La chanteuse va commencer sa tournée mondiale, baptisée « Joanne » comme son dernier album, dès le lendemain de son spectacle.

La chanteuse a déjà fait six tournées, et a promis à ses fans encore plus d’extravagance pour sa prochaine tournée. La star de 30 ans avait précédemment déclaré : « Ce que je dirais aux personnes terrifiées à l’idée que je ne fasse plus rien d’absurde ou d’avant-gardiste, c’est ‘réfléchissez encore’ parce que c’est mon truc préféré ». L’interprète d’ « Alejandro » a déjà prévu de surprendre le public, pendant le SuperBowl, en se produisant sur le toit du stade. La jolie blonde s’entraîne très dur, et est impatiente de se produire devant ses fans. Elle a expliqué : « On s’est entraîné dans une tente pendant une semaine et demi, ensuite on a dû déménager dans de plus grands studios, à Hollywood, où on travaille pour le reste du spectacle. […] Les fans peuvent s’attendre à une performance qui représente ma carrière. J’apprécie toutes les personnes qui m’ont soutenu toutes ces années, et qui soutiennent encore ma musique et mes spectacles. Je suis impatiente de pouvoir faire un super show pour le monde entier ! »