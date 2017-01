Viola Davis est la nouvelle star montante du cinéma. Alors qu’elle vient de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans « Fences», la brune de 51 ans a décroché un nouveau rôle.

Viola jouera avec Julia Roberts, dans le film « Small Great Things », une adaptation du roman de Jodi Picoult. Le film évoquera les questions raciales, puisque le livre raconte l’histoire d’une infirmière noire, avec 20 ans d’expérience, à qui on interdit d’exercer son métier lorsque les patients sont blancs. Si le film n’en est qu’à ses prémices, il ne fait aucun doute que Viola reprendra ce rôle à merveille. Nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle aux Academy Awards 2017, qui auront lieu le 26 février prochain, Viola serait une des favorites du jury et a toutes ses chances de remporter son premier Oscar.