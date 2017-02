Le plus jeune des fils d’Alan Thicke, Carter Thicke, l’a qualifié de « papa parfait ». Le jeune homme de 19 ans était en train de jouer au hockey avec son père quand celui-ci a fait un malaise qui lui a été fatal. Carter a finalement décidé de sortir du silence et de se confier à propos de ses derniers instants privilégiés avec son père. S’adressant à nos confrères d’Entertainment Tonight, il a raconté : « L’ambulance est venue et l’équipe paramédicale l’a stabilisé et tout avait l’air d’aller. J’ai pu lui faire un câlin et lui dire ‘Je t’aime’ et c’était la dernière fois que je l’ai vu. C’était le papa parfait ».

Alan avait 69 ans lorsqu’il est décédé des suites d’une rupture de l’aorte à l’hôpital de Providence St. Joseph. Ses obsèques ont été organisées par son fils de 39 ans, le chanteur Robin Thicke. De nombreuses personnalités du show business sont venues lui rendre hommage le jour de ses funérailles y compris Leonardo DiCaprio et Kris Jenner.