Depuis l’annonce de sa grossesse en octobre dernier Ciara n’a pas pris le moindre jour de congé. Pour la chanteuse qui est également maman d »un petit Future Zahir, âgé de deux ans, né d’une précédente relation avec le rappeur Future, être enceinte n’est pas une excuse pour lever le pied. L’interprète de « I Bet » déborde d’énergie. Elle voyage et multiplie les interviews, ce qui lui procure un sentiment de pouvoir. Lors d’un Facebook Live lundi 30 janvier dernier elle expliquait: «C’est assez exceptionnel de voyager et de donner des interviews quand on est enceinte. Mais honnêtement, je me sens vraiment puissante quand je réalise tout ce que je peux faire. Je me sens comme Superwoman, honnêtement. »

Ciara attend son deuxième enfant, son premier avec la star du football américain Russell Wilson. Le couple s’est marié l’an dernier dans un château situé dans la campagne anglaise.