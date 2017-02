Après un an d’absence, Ed Sheeran a bien des choses à révéler. S’il a déjà expliqué comment il a perdu plus de 20 kilos, le chanteur est maintenant revenu sur une de ses expériences de l’an dernier. Ed s’est fait tatouer pendant 40 heures, et ne s’est toujours pas remis de la douleur qu’il a dû supporter. C’est dans son nouveau clip, « Shape Of You », que ses fans ont notamment pu découvrir le grand nombre de tatouages du musicien. Ed a 60 tatouages, dont un dinosaure, un Grammy Award, et le célèbre logo des Rolling Stones. Son tatoueur, Kevin Paul, s’est confié : « On a passé environ 40 heures avec Ed, l’année dernière, et garder tout ça secret était probablement la partie la plus difficile. […] Les plus récents lui ont fait horriblement mal, surtout autour des côtes. » Mais l’interprète de « Castle of the Hill » est loin de regretter ses tatouages. Il a expliqué : « Je vais avoir l’air super cool quand je serai vieux. Je serai probablement ridé, mais vous avez déjà vu votre grand-père enlever son haut ? Parce que moi non. Je fais un [tatouage] pour tout ce dont je suis fier ou pour tout ce dont je veux me rappeler. »

