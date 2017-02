Johnny Depp n’en a pas fini avec la justice. Après son divorce avec Amber Heard, l’acteur va devoir se battre contre son cabinet financier, qui lui réclame des millions de dollars. Johnny vit bien au-dessus de ses moyens et n’a fait que s’endetter ces derniers mois. Selon TMG, son cabinet financier, l’ex de Vanessa Paradis aurait un train de vie beaucoup trop « extravagant ». En plus de dépenser 30 000 dollars par mois pour du vin, la star de « Pirates des Caraïbes » aurait dépensé 18 millions de dollars pour un yacht, ainsi que 200 000 dollars par mois pour des voyages en jet privé. La compagnie financière a déclaré : « Depp, et seul Depp, est entièrement responsable de la tourmente financière, dans laquelle il se trouve actuellement. Il a refusé de vivre dans ses moyens, malgré les efforts de TMG et les avertissements répétés sur sa condition financière ». Si Johnny a déjà du verser 7 millions de dollars à Amber Heard, il va devoir maintenant rembourser ses dettes et payer un minimum de 4 millions de dollars à la compagnie financière TMG.

