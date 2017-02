Leonardo DiCaprio ne sera pas seulement acteur mais aussi producteur pour son prochain film. Leonardo est sur un nouveau projet, intitulé « The Black Hand », une adaptation du livre de Stephan Talty. La société Paramount veut que l’acteur soit le personnage principal de ce long-métrage, qui retrace l’histoire de criminels immigrés, à New York. DiCaprio pourrait y jouer le détective Joseph Petrosino, le Sherlock Holmes italien mais la star de « The Revenant », pour lequel il a reçu un Oscar, veut être encore plus impliqué dans ce nouveau film. Il a prévu de le co-produire. Après son documentaire, « Avant le déluge », l’acteur de 42 ans a une nouvelle fois envie de jongler entre son rôle d’acteur et de producteur.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.