Mischa Barton a remercié ses fans qui l’ont soutenue dans la terrible épreuve qu’elle vient de traverser. La star du feuilleton « Newport Beach » avait été hospitalisée et placée sous observation pour évaluer sa santé mentale jeudi dernier (26.01.17). Heureusement pour Misha, elle a eu l’autorisation de rentrer chez elle le jour suivant. L’actrice s’est alors exprimée et a affirmé avoir été droguée, au GHB, aussi connu sous le nom de drogue du violeur. Désormais de retour chez elle, en sécurité et bien entourée par ses proches, Mischa a tenu à adresser un message touchant à ses fans pour les remercier de leur soutien. Elle a tweeté : « Merci beaucoup pour votre amour les amis. Ca signifie beaucoup pour moi. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde donc j’apprécie votre geste plus que jamais. »

