Pharrell Williams et son épouse de Helen Lasichanh sont des petits cachotiers. Si ce n’était un secret pour personne qu’Helen était enceinte, nul ne se doutait que celle-ci attendait des triplets. L’interprète de « Happy » et sa compagne sont déjà les heureux parents de Rocket, leur fils de huit ans et leur famille s’est agrandie début janvier. Pharrell et Helen ont accueilli leur trois petites merveilles dans le plus grand secret en début de mois. C’est le porte-parole officielle du couple qui a confirmé la nouvelle au magazine Vanity Fair. Toutefois le représentant de Pharrell et Helen n’a pas souhaité en dire plus concernant les sexes ou les noms des petits bouts de chou. Il s’est contenté de dire que tout le monde dans la famille Williams est « heureux et en bonne santé ».

