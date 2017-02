Plus on suit les agissements de Drake, plus on s’emmêle les pinceaux ! Le rappeur est supposé être en couple avec la bomba latina, Jennifer Lopez, mais s’offre des tête-à-tête romantique avec une reine de la pornographie. Et en plein concert à Londres, l’interprète de « Hotline Bling » n’a pas pu s’empêcher de proclamer, pour la énième fois, son admiration pour son ancienne petite-amie, Rihanna.

Lundi 30 janvier dernier, sur la scène du O2 Arena de la capitale anglaise, juste avant d’entonner son hit « Work » sur lequel il collabore avec la chanteuse barbadienne, Drake a déclaré : « Rihanna est la reine de tout. Si tu veux que ta femme se sente sexy etcétéra joue lui une chanson de Riri. »

On ne sait pas ce que J-lo pense de l’attitude de Drake. Mais récemment une source proche de la chanteuse de 47 ans expliquait que cette dernière se méfiait un peu du tempérament de Don Juan du canadien de 30 ans. Apparemment Jennifer préfère que les choses évoluent lentement avec Drake pour « éviter de passer pour une idiote ».