Selena Gomez et The Weeknd auraient dépensé la modique somme de 250.000 dollars pour leur escapade romantique en Italie. L’interprète de « Heart Wants What It Wants » et le chanteur canadien viennent juste d’officialiser leur relation et le moins qu’on puisse dire est que celle-ci démarre en beauté.

Les deux stars ont d’abord pris un jet-privé de Los Angeles vers Florence où ils se sont rendus à l’hôtel Belmond Villa San Michele, un hôtel réputé pour l’intimité qu’il procure. Un hôtel également connu pour le prix exorbitant de ses chambres. Une nuit dans l’établissement coûte entre 3000 et 4000 dollars. Mais connaissant le goût des deux jeunes gens pour la démesure ils ont probablement craqué pour une villa privée dont le prix par nuit est évalué entre 7000 et 10.000 dollars. Selena et The Weeknd de son vrai nom Abel Tesfaye ont également ponctué leur séjour de nombreuses activités. Ils se sont rendus aux célèbres Galleries dell’Accademia de Venise, dont le prix d’entrée se situe aux alentours de 50 dollars, mais traitement VIP oblige, les deux stars ont dépensé 240 dollars chacune. Selena et The Weeknd ont ensuite pris une limousine qui leur a coûté 1.500 dollars pour regagner leur hôtel. Avant de refaire leur valises ( de luxe) pour se rendre à l’hôtel Gritti Palace et changer de décor. Après cinq jours de vacances, Selena et l’interprète de « Starboy » ont repris l’avion, en première classe, pour retourner aux Etats-Unis hier, mardi 31 janvier.