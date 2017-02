S’il n’est pas nominé pour les Grammy Awards, Bruno Mars compte bien y faire une apparition très remarquée. Comme Beyoncé, il montera sur la scène pour faire le show, et le chanteur de 31 ans pourrait également rendre hommage à Prince.

Prince est décédé en juin dernier, à l’âge de 57 ans. La légende de la musique a marqué de nombreuses générations et Bruno Mars aimerait lui rendre hommage. A l’heure où nous écrivons, « sa performance n’a pas été confirmée », mais il serait en pleines négociations pour pouvoir faire honneur à l’interprète de « Purple Rain ». Le groupe The Time devrait rejoindre Bruno sur scène, mais il est encore « incertain que Mars et le groupe reprendront des chansons de Prince ou de The Time, ou si Mars chantera ses propres chansons, ou si ce sera un medley ». Une seule chose est sûre, Bruno Mars a décidé de surprendre le public lors de la soirée.