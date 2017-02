S’il a déjà démontré à quel point il peut être violent lorsqu’il est en couple, Chris Brown vient d’en remettre une couche. Dans une vidéo, publiée sur Instagram, le chanteur a expliqué qu’il était très possessif, et il est loin d’être le petit-ami parfait dont toutes les filles rêvent.

Chris serait plutôt du genre à « harceler » sa bien-aimée. L’interprète de « Run It » a déclaré : « Les filles, vous vous plaignez des mecs, qui sont amoureux, et vous harcèlent, et toutes ces choses folles, vous en avez marre. Mais devinez quoi ? Je fais partie de ces mecs! Si je t’aime, personne ne t’aura. Je vais te rendre misérable ». Chris a ainsi pu effrayer bon nombre de ses prétendantes. Mais le papa de Royalty est déjà comblé. Il est en couple et très heureux, depuis quelques mois, avec Krista Santiago. S’il essaie de garder sa nouvelle relation privée, il a récemment offert la clé de sa maison à sa belle pour lui prouver son amour. Une source proche a révélé : « Ce n’est pas parce qu’ils sont discrets, qu’ils ne sont pas passionnés. Ils sont fous l’un de l’autre. Il la couvre de cadeaux. […] Le cadeau le plus important qu’il lui a fait c’est la clé de sa maison. C’est énorme pour lui, parce qu’il veut qu’elle sache que c’est sérieux entre eux, et qu’il ne veut pas d’autres femmes chez lui ».