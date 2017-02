Après son succès en tant que Christian Grey, Jamie Dornan attire des hordes de fans à chaque fois qu’il se déplace. Mais l’acteur n’est pas effrayé par ce monde, et s’il se fait souvent toucher par ses fans en délire, Jamie n’a aucun problème avec ça. La star de 34 ans s’est confié sur l’émission de Jimmy Kimmel. Le présentateur lui a demandé s’il aimait être touché par ses fans, ce à quoi Jamie a répondu : « Ça ne me dérange pas. Mais je pense que je vais regretter d’avoir dit ça ». Être une star n’est pas toujours facile, mais Jamie est prêt à sacrifier de sa personne pour faire plaisir à ses admirateurs. Par ailleurs, il a avoué avoir fui une seule fois la foule, il y a 12 ans, alors qu’il allait à la salle de sport. Il a alors rencontré un certain Fabio, qui « en faisait assez pour former un cercle autour de lui ». Jamie explique : « Je n’ai pas rejoint la foule. Je suis juste parti, en me disant ‘Bon peut-être que Los Angeles n’est pas fait pour moi’ ».

