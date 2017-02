Karlie Kloss vient de prouver au monde entier qu’elle est une vraie amie! Le mannequin de 24 ans a annulé une interview à la dernière minute pour ne pas avoir à parler de sa « best friend », Taylor Swift.

La belle égérie l’Oréal devait participer à l’émission matinale australienne « Sunrise » mais a décidé de ne pas honorer ses obligations quand les producteurs du talk-show lui ont dit qu’il n’y avait « aucune garantie » qu’elle ne soit pas interrogée à propos de Taylor.

Nos confrères de l’édition australienne de The Daily Telegraph ont essayé d’en savoir plus. Lorsqu’ils ont demandé à la jeune femme la raison de son absence, sa réponse a été sans équivoque : « Je ne donnerai pas de détails privés parce que mes amitiés ont de la valeur pour moi ». La question Swift n’était pas le seul sujet que Karlie a refusé d’aborder. La politique était également un sujet sensible. Le mannequin a catégoriquement refusé de parler du nouveau président américain, Donald Trump et de son petit-ami Joshua Kushner qui se trouve être le beau-frère d’Ivanka Trump.