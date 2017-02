Si beaucoup de personnes s’en doutaient déjà, Scott Disick a bel et bien pris la grosse tête, selon son ancien manager David Weintraub. Ami de longue date de la star de « L’Incroyable Famille Kardashian », David a révélé que le papa de Mason, Penelope et Reign se prenait pour un autre et avait oublié ses valeurs.

En plus d’agir comme un goujat avec Kourtney Kardashian, Scott n’a aucune manière. Il a ruiné plusieurs de ses contrats parce qu’il réclamait « plus d’argent ». Selon David, il est seulement « chanceux d’être célèbre », et devrait réaliser qu’il n’a aucun talent. « La célébrité et l’argent l’ont changé. Il doit se rappeler qui il est et d’où il vient ». Malheureusement, Scott estime mériter toute l’attention du monde, et se prend pour le roi. Ce n’est pas pour rien qu’il se fait appeler le « Lord ».