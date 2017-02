Kristen Stewart a longtemps refusé de présenter le «Saturday Night Live». Mais la star de 26 ans a changé d’avis et a décidé de «se jeter à l’eau ». Avant le lancement du tournage, la pression montait et l’actrice était extrêmement anxieuse. Elle a confié: «Pendant six ans j’ai été une poule mouillée, puis à un moment donné je me suis dit qu’il fallait que j’accepte de mordre la poussière, […] d’échouer. Cela rend plus fort vous savez ».

Kristen se sentait également angoissée lors du tournage de son nouveau long-métrage, « Personal Shopper ». Pour la réalisation d’une des scènes du film elle devait rouler en scooter, mais la belle n’en avait jamais fait auparavant. L’équipe l’aurait donc entraînée pendant deux heures, ce qui est largement insuffisant aux yeux de l’actrice. Kristen a révélé lors de son passage dans l’émission « The Tonight Show » de Jimmy Fallon: «C’est le genre à vous laisser faire n’importe quoi, ils m’ont laissée, seule, sans expérience, sur cette dangereuse machine après seulement deux heures d’entraînement. Alors qu’aux Etats-Unis, ils m’auraient sûrement entraînée des semaines, fait passer le permis scooter et trouvé une assurance, etc. Vous savez je me sentais vraiment en danger, c’était terrifiant! »