Lady Gaga veut que son spectacle lors de la mi-temps du Super Bowl reste mémorable. Si elle avoue s’être inspirée de Beyoncé et Michael Jackson, l’interprète d’ « Alejandro » compte également faire passer un message personnel lors de sa performance. Elle veut représenter l’amour, l’intégration et l’égalité. Si elle a déjà dévoilé quelques photos des coulisses du Super Bowl, sur Instagram, pendant son spectacle de 13 minutes, la star sera totalement elle-même. Elle a déclaré : « Les seules déclarations que je ferai pendant la mi-temps sont celles que j’ai toujours faites pendant ma carrière. Je crois en la passion, en l’intégration, en l’esprit d’égalité. » Gaga ne se laissera pas le droit à l’erreur, « tout sera bien et prêt pour le spectacle, je ne m’inquièterais pas pour ça. »

