Naomi Campbell alias la panthère est la reine incontestée des podiums. La beauté britannique originaire de la Jamaïque est une icône de la mode et fait partie des top models légendaires des années 90. A 46 ans, Naomi est l’une des rares de sa génération à continuer d’arpenter les podiums. Pourtant malgré ses années d’expérience elle admet être nerveuse à l’idée de défiler aux côtés de mannequins de moins de 21 ans – qui pour la plupart l’admire-. « Je me sens nerveuse quand je défile. (…) J’apprécie mais je suis nerveuse. Surtout aujourd’hui. Je veux dire, j’ai 46 ans et toutes ces filles ont 21 ou 18 ans. (…) Je ne sais pas si c’est à propos de l’âge nécessairement, mais c’est quelque chose qui rend vulnérable. »

Si Naomi n’a pas encore fait une croix sur sa carrière de top model, la star semble effectuer une transition lente vers le monde du cinéma. Après avoir joué dans la série à succès de la Fox « Empire », Naomi s’illustre dans une nouveau feuilleton baptisé « Star » dans lequel elle donne la réplique à Lenny Kravitz et Queen Latifah.