Pas de chance pour Nicki Minaj. Après s’être séparée de son chéri Meek Mill, il y a quelques mois, la superstar du rap vient de se faire cambrioler. Sa villa de Los Angeles a été « totalement ruinée » par ses braqueurs, qui lui ont volé pour 200 000 dollars de bijoux et de biens personnels. Selon le site TMZ, ce braquage semble avoir des motifs « personnels », puisque les vandales se sont amusés à détruire des photos, des vêtements, des bouteilles de parfum et des meubles de la star de 34 ans. Heureusement, l’interprète de « Super Bass » n’était pas présente à son domicile lorsque l’incident s’est passé. En déplacement, c’est son équipe qui a prévenu la police. Les forces de l’ordre mènent l’enquête et étudient actuellement les vidéos issues des caméras de surveillance.

