P. Diddy va bien. Alors qu’il vient d’être opéré du genou pour la troisième fois cette année, le rappeur et entrepreneur de 47 ans a tenu à rassurer ses fans en publiant plusieurs clichés sur son lit d’hôpital, sur Instagram.

Sean Combs, de son vrai nom, a pu compter sur le soutien de sa famille et ses amis. Le rappeur French Montana, ex de Khloé Kardashian, lui a d’ailleurs offert un bouquet de fleurs, avec lequel Diddy était ravi de poser. Tous ses enfants lui ont également rendu visite, et l’interprète de « Come With Me » n’a pas manqué de poster une photo avec ses filles de 10 ans, D’Lila, Jessie et Chance. Il a alors déclaré : « Je viens de faire ma dernière opération du genou. Ils ont dit que je ne pourrais plus jamais courir. JE DIS QUE LE DIABLE EST UN MENTEUR !! 3 opérations en un an ! 3 fois 3 chances !!! #Renaissance ne prenez pas les choses simples pour acquises dans la vie. Merci à tous les chirurgiens et aux docteurs. JE REMERCIE DIEU POUR VOUS TOUS ! #teamamour #Merci #DIEUESTGRAND ». Diddy avait déjà été opéré du genou en juillet 2015, après être tombé lors des BET Awards, à Los Angeles. Plus récemment, en août dernier, le producteur avait dû interrompre sa tournée « Bad Boy Family Reunion », suite à une opération de l’épaule. Mais Puff Daddy reste fort. Il a rajouté : « Gardez moi une danse ! Tout est amour ! Et au fait, je vais bien ! Merci.»