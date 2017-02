La grossesse surprise de Beyoncé en a choqué certains et en a mis d’autres dans la tourmente: les fans de Queen B qui avaient pris leur ticket pour la voir se produire sur la scène du festival Coachella. Mais bonne nouvelle pour les festivaliers, Beyonce n’est pas du genre à faillir à ses obligations. Bien qu’elle soit enceinte la diva va quand même enflammer la scène du festival californien les samedi 15 et 22 avril prochain, selon le site TMZ. Le site américain rapporte que l’épouse de Jay Z aurait d’ores et déjà contacter de nombreux artistes pour que ceux-ci la rejoignent sur scène.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.