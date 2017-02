Après cinq ans d’amour Lena Dunham et son partenaire Jack Antonoff ne sont toujours pas près de se présenter devant l’autel. Le couple ne veut pas se mettre la pression mais Lena a tenu a expliqué qu’elle n’était pas contre l’idée du mariage. Elle a révélé au Times : « Je ne suis pas du tout contre le mariage, mais j’aime le fait que Jack et moi n’ayons pas mis la moindre de pression sur notre couple. J’ai des amis qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, et ont divorcé, et tout ça pendant que Jack et moi sortions ensemble. »

Entre Lena et Jack la routine s’est rapidement installée, l’actrice de « Girls » affirme qu’ils sont comparable à un couple de retraités. Elle a raconté : « Tous les soirs nous rentrons à la maison, nous promenons nos chiens, nous les mettons dans leur niche, nous prenons un peu de mélatonine, nous regardons la télé 20 minutes, puis nous allons nous coucher. »