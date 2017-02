Lady Gaga a fait le show, hier soir, lors de la mi-temps du Super Bowl. Dans sa tenue de diamants Versace, la superstar a chanté puis sauté du toit du stade. Si elle s’était entraînée pendant des jours entiers, Gaga était très émue à la fin de sa performance. Elle a été vue en train de pleurer en coulisses. Une source proche a expliqué: « Elle était tellement contente de sa performance. C’était tout et même plus que ce à quoi elle s’attendait. Elle est tellement émue et heureuse. […] Elle est tellement gentille et reconnaissante envers tous ceux qui ont travaillé avec elle ». L’interprète de « Perfect Illusion » voulait offrir un spectacle mémorable à ses fans, et elle semble bien avoir réussi. Marqué par le concert de Michael Jackson en 1993, Gaga souhaitait s’inspirer de la légende de la musique pour son show. Elle avait précédemment déclaré : « Je veux par dessus tout créer un moment que toutes les personnes qui regardent n’oublieront jamais. Pas pour moi, mais pour eux. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.