Mariah Carey a tellement été bouleversée par sa rupture avec James Packer qu’elle en a fait un titre et un clip. Dans cette nouvelle chanson intitulée « Don’t », Mariah s’exprime sur sa séparation, et pour le clip, la chanteuse a décidé de se venger. Elle y brûle notamment sa robe de mariée Valentino, à 250 000 dollars. Ce n’est d’ailleurs pas le seul message à l’intention de James. Une grande partie du clip se passe également dans leur maison, qu’ils ont longtemps partagé à Calabasas. Mariah chante ainsi : « Quand tu aimes quelqu’un, tu ne les traites pas mal, tu as foutu en l’air tout ce qu’on avait. Tu penses probablement que je vais revenir, mais je ne reviendrai pas, je ne reviendrai pas. » Le message est d’autant plus clair que Mariah s’affiche très heureuse dans les bras de son nouveau chéri, son danseur, Bryan Tanaka, ces derniers temps.

