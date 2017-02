En pleine bataille judiciaire contre son ex-femme, Paula Patton, pour la garde de leur fils, Julian, Robin Thicke, qui a récemment été placé sous ordonnance restrictive, a finalement pu passer du temps avec son petit garçon.

Il y a quelques semaines, l’interprète de « Blurred Lines » avait été accusé de violences sur son fils. Julian (6 ans) se disait effrayé par son père, et Paula Patton avait alors décidé d’engager une procédure contre Robin pour obtenir la garde permanente de son fils. Mais Paula a finalement accepté de laisser son enfant passer du temps avec son papa. Même si leur rencontre doit se faire sous la surveillance d’un médiateur, Robin peut maintenant voir Julian trois fois par semaine. Le musicien en a donc profité ce week-end et a emmené le garçon au Kids World, à Los Angeles.

Le chanteur de 39 ans ne veut pas perdre son fils et compte bien se battre pour lui. Il reste « concentré » et prépare son prochain procès, qui aura lieu le 24 février. Une source proche a déclaré : « Paula essaie de l’enterrer, et c’est un effort concerté pour lui mettre le public à dos. […] Il prend ça au sérieux, et c’est malheureux et très difficile, quand vous êtes la cible d’une publicité aussi négative ».