Sarah Jessica Parker et son mari sont accro à Instagram. Mais le couple s’avoue encore un peu perdu sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas où se trouvent leurs limites. Sarah a confié: «Je ne suis pas vraiment à l’aise avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, tout cela est flou pour moi, je ne sais pas où sont mes limites. »

La star de « Divorce » est d’ailleurs aussi partagée sur l’activité de son fils de 14 ans, James Wilkie, sur les réseaux sociaux. Elle s’inquiète et a peur qu’il fasse quelque chose qu’il ne devrait pas, pour se faire connaitre et mieux s’intégrer socialement. Elle a révélé au magazine Red : « James a eu un téléphone pour aller à l’école, même si à son âge j’allais à l’école sans téléphone… Mais nous avons attendu plus longtemps que la plupart des parents pour lui offrir son premier téléphone. » Concernant James, Sarah Jessica a ajouté: « Il apprend si vite, il est maintenant constamment connecté. »