Le sein de Chrissy Teigen a failli voler la vedette à Lady Gaga au Superbowl. L’évènement sportif le plus célèbre aux Etats-Unis avait lieu au stade NRG à Houston au Texas, dimanche soir. Et si Lady Gaga a surpris en se jetant du haut du toit, le sein de l’épouse de John Legend n’a pas non plus laissé le public indifférent. Le mannequin de 31 ans portait une blouse noire transparente, recouverte d’un blazer marron clair. Toutefois, le blazer de Chrissy n’a pas rempli sa fonction, tout au long de la soirée, puisqu’à un moment donné, le sein de la belle métisse a pointé le bout de son nez et a beaucoup fait jaser. Mais pas suffisamment pour mettre Chrissy mal à l’aise, la jeune maman s’est amusée de ce mini scandale sur Twitter. En légende d’une vidéo la mettant -et surtout son sein- en scène Chrissy a écrit: « Boom voilà la dynamite ».

