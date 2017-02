Après sa tournée mondiale, Adele avait prévenu ses fans qu’elle se ferait discrète, pour pouvoir se concentrer sur sa famille. Mais de nombreuses entreprises continuent à faire des offres alléchantes à la superstar, qui ne fait que les refuser les unes après les autres.

La chanteuse de 28 ans vient tout juste de rejeter une offre à 46 millions d’euros pour promouvoir des produits et apparaître avec sa famille dans une émission de télé-réalité. Une source a révélé : « Adele pourrait remplir toute son année avec ces offres de publicité et de télévision sans même avoir à chanter. […] Adele est une super chanteuse mais son image de maman attentionnée attire les entreprises. Son côté terre-à-terre, son approche du succès, et son côté maternel sont des points importants pour faire des films ». L’interprète de « Hello » n’est pas intéressée pour autant. La maman d’Angelo avait déjà refusé de chanter au Super Bowl, qui a eu lieu ce dimanche 5 février. Elle avait alors déclaré : « Tout d’abord, je ne fais pas le Super Bowl. Je veux dire, vous voyez bien, ce spectacle ne concerne pas la musique. Et je ne peux pas vraiment danser. Ils ont été très gentils, ils m’ont demandé, mais j’ai dit non ».