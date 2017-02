Si de nombreux hommes sont effrayés par le mariage, ce n’est pas le cas d’Ed Sheeran. Le chanteur a révélé qu’il se sentait « plutôt bien » à l’idée de se marier, et envisage même de devenir papa dans un futur proche.

En couple avec Cherry Seaborn depuis 2015, l’interprète de « Castle On The Hill » est fou amoureux, et se voit déjà marié dans une grande maison, avec des enfants. Les choses se passent très bien entre eux, et le chanteur de 25 ans a laissé entendre que des noces pourraient être imminentes.

Interrogé à propos d’un potentiel mariage, Ed a déclaré : « Oui, c’est une idée qui me plait ». Le musicien aux 60 tatouages avait précédemment révélé qu’il avait hâte de fonder une famille avec sa chérie. Même si pour le moment, il reste concentré sur son nouvel album et sa tournée, il a expliqué : « Je voulais devenir papa, l’année dernière. Je suis prêt, faisons-le. »