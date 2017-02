Justin Timberlake n’est pas alcoolique mais il envisage bien d’amener une petite flasque d’alcool avec lui lors de la cérémonie des Oscars. Nominé pour son titre « Can’t Stop The Feeling » dans la catégorie meilleure chanson originale dans le film « Trolls », le chanteur de 36 ans a envie de s’amuser toute la soirée. La cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 26 février prochain, est un moment important pour de nombreuses célébrités, mais boire de l’alcool au Dolby Theatre est toujours un peu difficile pour tout le monde. Le bar étant situé à l’extérieur de la salle principale, les stars se voient obligés de faire de nombreux aller-retours pour boire quelques verres. Mais Justin a trouvé la solution et va essayer de rentrer dans la salle avec sa propre flasque d’alcool, pour pouvoir boire sans efforts. Il a révélé : « Nous allons essayer de cacher une flasque ». Mais s’il n’est pas sûr d’y arriver, l’interprète de « What Goes Around Comes Around » pourra se consoler, puisqu’il en gagnant son premier Oscar, cette année. Justin reste « humble », il a expliqué : « Je suis vraiment ému par tout ça. Je pense plus que tout, j’ai été excitée toute l’année parce que les gens réagissaient à la chanson ».

