Récemment, on a plus parlé de Katy Perry pour sa relation avec le beau Orlando Bloom ou son engagement dans la présidentielle américaine. Mais détrompez-vous l’amour et les convictions politiques de la belle brune ne l’ont pas éloignée de son art… bien au contraire. Katy va faire son grand retour sur la scène des Grammy Awards et l’interprète de « Roar » pourrait nous réserver bien des surprises, y compris un hit inédit. C’est le comité Recording Academy qui a confirmé, via son compte Twitter, que Katy allait se produire sur la scène du Staples Center à Los Angeles, ce dimanche 12 février. La publication disait : « CONFIRMÉ : @Katy va retourner sur la scène des #Grammy ne manquez pas son spectacle, lors de la plus grande nuit de la musique, le 12 février sur @CBS ! »

Katy rejoint donc la liste des stars -parmi laquelle on retrouve Daft Punk, The Weeknd, Beyoncé et Alicia Keys- qui feront le show dimanche soir, lors de la cérémonie de remise de prix, présidée par l’animateur britannique James Corden.