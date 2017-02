Les amies de Taylor Swift lui sont extrêmement fidèles! Après le mannequin Karlie Kloss qui refusait de donner une interview, en Australie, la semaine dernière, pour ne pas avoir à parler de Taylor; c’est désormais au tour de Lena Dunham de témoigner de sa loyauté en la défendant, pendant une interview à la radio.

L’actrice de « Girls » a pris la défense de l’interprète de « Shake It Off » -dont le CV amoureux comporte de grands noms du showbiz comme Tom Hiddleston, Harry Styles, John Mayer ou encore Jake Gyllenhaal- souvent critiquée à cause du nombre de relations amoureuses qu’elle a eu. S’exprimant sur les ondes de la radio Sirius XM, Lena a déclaré : « Je pense que pour les jeunes femmes… C’est très difficile. Je pense aux relations que j’ai eues au début de la vingtaine et si je les avais vécues en public… Cela aurait été un désastre. Et je ne veux pas non plus répéter de vieilles déclarations féministes mais n’importe quel jeune acteur de son âge qui fréquente de nombreuses jeunes femmes est applaudi. Je pense qu’elle a eu un nombre parfaitement normal de partenaires amoureux.Je pense aussi que la presse a des attentes impossible à satisfaire. Pour moi tout cela n’est qu’un jeu injuste et impossible à gagner. »