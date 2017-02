Missy Elliott est une personne comme les autres…enfin pour elle. Pour ses fans, elle est une légende vivante du hip-hop. C’est pour cela qu’à chaque fois que l’interprète de « Lose Control » essaye de passer incognito ses fans lui rappellent son statut de superstar. Pourtant Missy de son vrai nom Melissa Elliott n’adopte pas le style de vie Bling Bling qu’on pourrait imaginer. Pas de voiture avec chauffeur, ni d’armée d’assistants personnel autour d’elle, la chanteuse vit simplement, ce qui a tendance à choquer ses admirateurs.

De passage sur les ondes de la BBC Radio 6, Missy a révélé: « C’est marrant, je vais faire les courses toute seule, je vais au centre commercial seule, et les gens me disent: ‘Qu’est-ce que tu fais ici toute seule ?’. Ils me le rappellent ! J’avais oublié qui j’étais. »