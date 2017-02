Pink ne fait pas partie de ces stars qui adoptent un régime strict, et vont à la salle de sport chaque jour, dès le lendemain de leur accouchement pour redevenir mince, le plus rapidement possible. La chanteuse, qui a accouché il y a six semaines d’un petit garçon prénommé Jameson Moon, n’a pas encore perdu de poids. Mais elle ne panique pas pour autant. Alors qu’elle vient juste de reprendre le sport, Pink estime être « normale » et elle en est fière. L’interprète de « Just Give Me A Reason » a publié un selfie avec sa coach, et a déclaré : « Jour 1 !!! Allons-y @msjeanettejenkis (semaine 6 après bébé et je n’ai pas perdu DE POIDS ENCORE!!!!) Yayyy !!! Je suis normale ! ».

L’épouse de Carey Hart était bien trop concentrée sur sa petite famille pour se soucier de son poids. Elle avait précédemment révélé que sa fille de 5 ans, Willow était un peu jalouse de son petit frère, et la maman de 37 ans devait gérer les conflits à la maison. « [Jameson] est adorable. Je dois poser Jameson par terre quand elle entre dans la pièce. [Willow] est un peu émotive ces derniers jours, donc on essaie d’arranger ça ».