Chrissy Teigen, l’épouse du chanteur John Legend a été impliquée dans un accident de voiture ce mardi 7 février à Los Angeles. La jeune maman de 31 ans a bien failli ne plus revoir sa petite Luna qu’elle a eue avec le l’interprète de « All of Me ».

Chrissy se trouvait à bord d’un véhicule dans le quartier de Hollywood, quand celui-ci est entré en collision avec une autre voiture. Mais heureusement la jolie brune n’a pas été blessée lors de l’incident. D’après des informations obtenues par le site E! News, un suspect dont l’identité n’a pas été dévoilée a été arrêté pour délit de fuite.