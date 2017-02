Le célèbre dicton « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es » ne pouvait pas être plus vrai que dans le cas de Kim Kardashian et de son meilleur ami Jonathan Cheban. L’épouse de Kanye West à un goût certain pour le bling bling tout comme Jonathan qui n’a pas hésité à dépenser 45.000 dollars soit 42.000 euros dans des restaurants de Londres, comme le rapporte le journal britannique The Sun.

Selon une source qui s’est confiée au quotidien anglais: « Jonathan est à Londres depuis quelques semaines et il a déjà déboursé une somme astronomique pour des dîners. Il mange dehors tous les jours, petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et ne se rend que dans les meilleurs endroits. Il gagne bien sa vie mais personne ne se doutait qu’il était riche à ce point. Les additions qu’il a réglées jusqu’ici ont été incroyables.»

Après avoir travaillé dans les relations publiques pendant plus de 15 ans – et notamment avoir contribué à la construction de l’empire Kardashian- Jonathan a décidé de mettre ses talents à profit pour son propre compte, en se faisant un nom pour lui-même. Pour ce faire, quoi de mieux que d’apparaître dans une émission de téléréalité, en l’occurrence l’émission britannique « Celebs Go Dating » qui met en scène des vedettes assez peu connues qui cherchent à rencontrer l’amour. Ajoutez à cela des dépenses exorbitantes pour des broutilles et le tour est joué.