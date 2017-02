Tyga se retrouve de nouveau face à la justice. Le serveur qui l’avait poursuivi en novembre dernier a apporté de nouveaux documents judiciaires et de nouvelles preuves. Et a ajouté, qu’il avait été violemment attaqué par l’entourage de la star pendant la fête de son 27e anniversaire qui avait lieu au club Penthouse de West Hollywood, en Californie.

Selon TMZ, l’homme en question a porté plainte et a affirmé qu’il a avait été «attrapé, frappé, traîné et étouffé» par les proches du jeune rappeur de 27 ans. Tyga, leur aurait donné le feu vert pour l’attaquer. Pour le serveur, ce n’est qu’une «petite célébrité bien plus connue pour sa vie sociale que pour sa musique».

Le serveur a de grandes chances que l’incident ait été filmé par une caméra de vidéosurveillance ce qui ajouterait des preuves accablantes pour Tyga. Le rappeur traverse une période difficile, son état financier est critique et il cumule les procès. Récemment, il a dû régler une dette de 200 000$ pour une affaire de bijoux.