Ce mercredi 8 février, Jason Derulo n’a pas pu embarquer sur un vol d’American Airlines après s’être violemment disputé avec le staff de la compagnie aérienne. Le chanteur de 27 ans qui se trouvait à Miami devait se rendre à Los Angeles avec son entourage. Il aurait finalement décidé de ne pas prendre l’avion après avoir appris par un de ses proches qu’il devait s’acquitter de 4000 dollars de frais de bagages pour ses 19 valises. La star n’a pas du tout apprécié le fait qu’American Airlines lui facture une telle somme. Selon les dires de Jason, son « statut » de super star lui confère le droit de prendre trois bagages gratuitement. Il s’est expliqué dans les colonnes de People magazine : « Nous ne payons jamais pour nos bagages à cause de notre statut – avec tous les kilomètres qu’on parcourt à chaque fois- donc nous ne payons jamais pour les bagages. 4000 dollars est une grosse somme d’argent. Donc nous avons dit ‘Non, nous ne payerons pas ça.’ »

En outre, Jason a dit se sentir victime d’une injustice. Selon l’interprète de « Hit Girl », les employés d’American Airlines ont tenté de faire passer Jason et son entourage pour des « délinquants ».

« J’ai vraiment été bouleversé parce que j’ai eu l’impression qu’ils ont essayé de faire croire que nous étions des délinquants et de faire croire qu’ils nous avaient chassé de l’avion, quand nous avons décidé de ne pas embarquer. Je lui ai dit ‘Monsieur, écoutez, vous n’allez pas mal me parler ; je ne suis pas votre fils. Ne me parlez pas sur ce ton. »