Lady Gaga espère que ses fans, les spectateurs et le reste du monde ont autant apprécié qu’elle le spectacle qu’elle a donné lors de la mi-temps du Super Bowl. La star de 30 ans nous a confié: «Je suis vraiment heureuse et j’ai passé un merveilleux moment au Super Bowl, j’aimerais tellement pouvoir le revivre encore et encore… Vous savez j’étais vraiment à fond pour cette performance, j’ai le sentiment d’avoir tout donné, corps et âme, j’ai travaillé dessus pendant tellement longtemps! Cela a pris des mois, et je me suis acharnée. Je voulais dédier chaque seconde de la représentation au monde et à mes fans. Parce qu’ils méritent un tel spectacle».

La star de la pop est habituée à se produire dans de très grandes salles, mais elle a quand même été impressionnée par son expérience au Super Bowl. Pour la chanteuse c’était tout simplement "surréaliste".