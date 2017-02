Paris Jackson était très sérieuse lorsqu’elle a dit qu’elle voulait se lancer dans le cinéma. La fille du roi de la pop ne prend pas sa carrière à la légère et ne veut laisser personne se mettre en travers de son chemin vers le haut de l’affiche, personne et surtout pas son petit copain. Pour ce faire la jeune femme à adopter des mesures draconiennes : elle a rompu avec son petit-ami, Michael Snoddy après près d’un an de relation.

A 18 ans, Paris vient de décrocher son premier rôle dans la série télévisée du réalisateur Lee Daniels, qui s’intitule ‘Star’. Une source proche de la fille de Michael Jackson a expliqué : « Paris a mis un terme à sa relation avec Michael. Mais elle va bien, elle adore être sur le plateau avec Lee Daniels et elle se concentre sur les opportunités à venir. » Toutefois l’indicateur a laissé entendre que cette rupture pourrait n’être que « temporaire ».