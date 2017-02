Ce mercredi 8 février le tribunal de Los Angeles a rendu son verdict sur l’affaire Robin Thicke. La justice n’accèdera pas à la requête de Robin. Le chanteur de 39 ans avait demandé au juge de revoir sa décision concernant son droit de visite sur son fils de six ans, Julian. A l’heure actuelle, l’interprète « Blurred Lines » ne peut voir son enfant que trois fois par semaine et seulement pour quelques heures. En outre chacune des visites que Robin rend à Julian est étroitement surveillée par un employé des affaires familiales et ce à la demande de l’actrice Paula Patton, ex-femme du chanteur et mère du petit garçon.

