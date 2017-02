La célèbre actrice de «Ghost in the Shell» est aussi une maman. Scarlett Johansson a eu, il y a maintenant deux ans, une petite fille avec son mari Romain Dauriac. Pour Scarlett, être une actrice et une mère à la fois, c’est un défi de chaque instant et aussi un incroyable cadeau. Malheureusement, la belle est souvent partagée entre sa vie professionnelle et sa vie privée, elle se sent souvent coupable de négliger l’un des aspects de sa vie. L’actrice a confié au site Entertainment Tonight: «Je ne prétends pas avoir une grande expérience de la parentalité, je ne sais rien de plus que la majorité des mères… Mais être maman, et en même temps pouvoir continuer de travailler c’est merveilleux. C’est un défi incroyable. »

La jeune maman a ensuite ajouté : «Je pense qu’on se sent toujours un peu coupable lorsqu’on est une mère active… Si vous êtes au travail vous avez l’impression de manquer des moments importants avec votre enfant. Et si vous êtes avec votre enfant, vous avez le sentiment de ne pas vous impliquer assez dans votre job. Il y a un équilibre à trouver pour pouvoir mener ces deux vies. L’actrice avoue avoir énormément d’admiration pour les mères qui réussissent à mener de front leur carrière.