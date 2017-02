L’heure des retrouvailles a sonné pour Gary Barlow et Robbie Williams, tous deux anciens membres du groupe britannique Take That. Gary devrait faire apparition dans le nouveau clip vidéo de Robbie, une nouvelle qui va ravir tous les fans du boysband.

Une source a expliqué : « Robbie va faire sensation auprès des fans de Take That lorsque ce clip vidéo sortira. »Apparemment le tournage aurait déjà commencé. « Ils ont tourné dans un appartement de Shoreditch dans l’Est de Londres. » Toujours selon le même indicateur, le clip vidéo que Robbie serait en train de tourner accompagnera son titre « Mixed Signals » , une chanson écrite par Brandon Flowers, parolier et chanteur du groupe The Killers.