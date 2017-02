Alec Baldwin ne s’amuse pas lorsqu’il se met dans la peau du 45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Alec incarne le nouveau président américain dans l’émission satirique « Saturday Night Live » et si le jeu de l’acteur de 58 ans fait rire les foules, il admet que son interprétation ne le réjouit pas tant qu’elle n’y paraît.

« J’aime faire partie de l’émission. Mais jouer (Donald Trump) n’est pas très drôle. Il est tendu, énervé, en colère et ce n’est pas drôle à jouer. Et à chaque fois on en vient à la même conclusion, il a gagné et je me disais que ça lui permettrait de se calmer mais ce n’est pas le cas ».

Côté Trump, voir Alec incarner le président ne fait pas vraiment rire. Le chargé de communication de la Maison Blanche, Sean Spicer a décrit le jeu d’Alec de « méchant », une déclaration qui n’a pas du tout surpris l’acteur. « Que sont-ils supposés dire ? Ils travaillent tous pour Trump, ils vont dire ce qu’ils doivent dire pour rester en poste. » A-t-il commenté.