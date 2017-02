Plus qu’une simple envie, pour Cindy Crawford le chocolat est un besoin ! A en juger par sa plastique parfaite, on n’imaginerait pas que le top-modèle légendaire des années 90, aujourd’hui âgée de 50 ans, mais toujours radieuse, est une grande consommatrice de chocolat. Toutefois, Cindy affirme que son régime alimentaire est beaucoup moins stricte qu’il n’y paraît. La belle brune est gourmande et sait se faire plaisir.

Elle a confié : « Il n’y a rien que je ne mangerai pas, mais il y a beaucoup de chose que je ne mangerais pas en grande quantité. Je n’aime pas le chocolat, j’ai besoin de chocolat, tous les jours.».

Vous l’avez compris pour un corps comme celui de Cindy le secret c’est le dosage.