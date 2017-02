Jennifer Lopez et Drake en couple ? On y a cru, on a essayé d’y croire mais apparemment ce n’était pas le cas des principaux intéressés…

J-lo et le rappeur canadien auraient mis fin à leur romance à cause de leur planning surchargé. Une source proche de la bomba latina a révélé : « Elle apprécie Drake. Mais ils sont tellement occupés, donc leur relation a perdu en intensité. Elle est maman avec une carrière très exigeante. Il est en tourné en Europe. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur, quand ils auront la possibilité de se poser. »

Pourtant il y a quelques semaines, Drake couvrait l’interprète de « Get Right » de cadeaux luxueux y compris un collier de diamants estimé à 100.000 dollars.